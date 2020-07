Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Sachbeschädigungen durch Kinder

Pirmasens (ots)

Am 10.07.2020, gegen 04:20 Uhr, zerschnitten drei Kinder in der Kaiserstraße in Pirmasens ein Trampolintuch und zündeten dieses im Anschluss an. Danach wurde durch die Kinder noch ein Behälter für Hundekotbeutel in einer Parkanlage in der Blocksbergstraße angezündet. Die beiden Brände konnten durch die Feuerwehr der Stadt Pirmasens gelöscht werden. Die Kinder befanden sich beim Eintreffen der Polizei nicht mehr am Tatort. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pips

