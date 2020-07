Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Diebstähle aus Kraftfahrzeugen

Hauenstein (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich jeweils ein Diebstahl aus einem Pkw und aus einem Lkw. Der Pkw, ein Mazda, war vor einem Wohnanwesen in der Straße "Im Nächstenthal" geparkt. Zwischen 22:00 und 06:00 Uhr entwendete ein unbekannter Täter 4 Jacken, einen Rucksack mit diversen alkoholischen Getränken und eine Debitkarte aus dem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Der angegangene Lkw stand auf Firmengelände in der "Alten Bundesstraße". Zwischen 17:00 Uhr und 07:50 Uhr wurde der Verschluss des Tanks aufgehebelt und 75 Liter Diesel wurden abgezapft. Ein verschlossenes Fach hinter dem Führerhaus wurde ebenfalls aufgehebelt und ein 5 Liter-Kanister "AdBlue" wurde entwendet. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

