Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen) Diebstahl eines Schaufelradladers (20.04.2020)

St. Georgen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines Kramer 850 Schaufelradladers am vergangenen Wochenende zwischen Freitagmittag und Montagfrüh. Unbekannte entwendeten die gelbe Baumaschine vom einem Parkplatz beim Sportplatz in St. Georgen. Auffällig am Radlader ist die fehlende Heckscheibe. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 48.000 Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 / 94950-0, zu melden.

