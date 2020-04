Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim) Verkehrsunfall beim Überholen (20.04.2020)

Immendingen-Mauenheim (ots)

Keine Verletzten, aber Sachschaden von über 14.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am heutigen Montag gegen 08.30 Uhr auf der L 225. Eine aus Richtung Mauenheim kommende 22-jährige VW-Fahrerin fuhr die Landesstraße in Richtung Bargen und überholte einen vorausfahrenden Lkw. Als ihr ein unbekannter Pkw entgegenkam lenkte sie ihr Fahrzeug nach rechts, um eine Kollision zu vermeiden. Hierbei touchierte sie jedoch die linke Front des Lkw. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Engen, Tel. 07733/9409-0, zu melden. Besonders der unbekannte, entgegenkommende Autofahrer wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

