Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen- Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in Baumarkt (20.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am heutigen Montag gegen 05.30 Uhr in der Straße "Neuer Markt" beim Toom-Baumarkt einen Einbruchsversuch beobachtet haben. Unbekannte Täter versuchten die Eingangstür aufzuhebeln. Hierbei ging die Scheibe zu Bruch, ins Innere gelangten sie jedoch nicht. Es entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise werden an das Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, erbeten.

