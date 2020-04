Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (18.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Zeugen sucht die Polizei, die Hinweise zu einem Rollerfahrer geben können, der am Samstag gegen 18.45 Uhr auf dem Parkplatz Deutenberg in der Spittelstraße gegen einen geparkten Audi gefahren ist. Ein Zeuge hatte den unbekannten Rollerfahrer dabei beobachtet, wie dieser gegen das Fahrzeug prallte und später, ohne sich um den Unfallschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, davonfuhr. Der Roller soll knallrot und zum Unfallzeitpunkt ohne Kennzeichenschild gewesen sein. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca.170 cm groß, etwa 16 Jahre alt, lange blondbraune Haare, schmale Statur, trug eine dunkle Jogginghose und eine dunkelblaue Jacke. Personen, die Hinweise zu dem Roller oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Schwenningen, Tel. 07720/8500-0, zu wenden.

