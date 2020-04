Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen) Einbruchsdiebstahl in Postfiliale (20.04.2020)

Donaueschingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Postfiliale in der Robert-Gerwig-Straße in der Nacht von Sonntag auf Montag. Unbekannte verschafften sich durch das Einschlagen einer Fensterscheibe an der Gebäuderückseite gewaltsam Zutritt. Im Postlager durchsuchten die Unbekannten mehrere Paketsendungen und brachen einen Tresor und einen Getränkeautomaten auf. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben und der Polizei sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 / 83783-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell