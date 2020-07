Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Fahrradgeschäft

Hauenstein (ots)

Am Donnerstagmorgen zwischen 05:00 und 05:50 Uhr ist mindestens ein unbekannter Täter in ein Fahrradgeschäft in der Prälat-Sommer-Straße eingebrochen. Zugang wurde sich über eine rückwärtige Terrassentür verschafft. Aus einer Geldkassette wurden 200 Euro in bar entnommen. Zwei Fahrräder wurden vom Keller nach oben in die Geschäftsräume getragen. Mit einem Pedelec entfernte sich der Täter anschließend über den rückwärtigen Bereich, was von einem Zeugen akustisch wahrgenommen wurde. Bei dem entwendeten e-Bike handelt es sich um ein "Trail 4 M", blau, mit 500WH-Akku im Wert von 4500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

