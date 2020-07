Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vandalismus an Aussichtspunkt im Pfälzerwald

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung am Dienstag, 7. Juli, an der Holzbankgarnitur eines bekannten Waldfischbacher Aussichtspunktes, sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Vandalen geben können. Der oberhalb der Straße Am Sonnenhang gelegene Aussichtspunkt "Wetterfähnchen" wurde bereits in der Vergangenheit wiederholt zum Opfer von Vermüllung aufgrund abendlicher Treffs von Personen, die es offenbar nicht gelernt haben oder es nicht kümmert, einen öffentlichen Platz so sauber zu verlassen, wie er war. Bei der aktuellen Sachbeschädigung haben mehrere Personen unmittelbar auf der massiven Holzplatte des Tisches ein Lagerfeuer abgebrannt und damit den Tisch erheblich beschädigt. Auch über die mögliche Waldbrandgefahr hat man sich wohl auch keine Gedanken gemacht. Wer Hinweise auf diese Straftat bzw. Personen machen kann, bittet die Polizei dringend um Kontaktaufnahme. Tel. 06333-9270.

