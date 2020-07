Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallzeugen gesucht

Petersberg (ots)

Die Polizei sucht Unfallzeugen nach einem Verkehrsunfall in Petersberg. Am Donnerstagabend zwischen 19:30 Uhr und 22:00 Uhr ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen eine Grundstückseinfassung in der Hauptstraße gestoßen. Hierbei wurde die Mauer erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall von Unfallstelle, ohne sich zu erkennen zu geben. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können. /piwfb

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben

Telefon: 06333-9270

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens

E-Mail: piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell