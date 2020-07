Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Holztisch angezündet?

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Bereits am Dienstag wurde eine massive Holztischplatte einer Sitzgruppe im Bereich des "Wetterfähnchens" in Waldfischbach angezündet. Offenbar wurde auf dem Tisch von jungen Erwachsenen ein Feuer entzündet. Diese zweifelhafte Heldentat hielten sie fotografisch fest und stellten es in den sozialen Medien ein. Da auf den Bildern die verantwortlichen Personen zu erkennen sind, hat die Polizei nun die ersten Ermittlungsansätze, um den beziehungsweise die Täter zu ermitteln. Zeugen die zum Tathergang oder zu den verantwortlichen Personen Angaben machen können, sollen sich mit der Polizei Waldfischbach-Burgalben in Verbindung setzen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung wurde bereits eingeleitet. /piwfb

