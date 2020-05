Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ohne Grund angespuckt

Ludwigshafen (ots)

Am 18.05.2020, gegen 21:35 Uhr, lief eine 26-Jährige von Mannheim kommend über die Konrad-Adenauer-Brücke nach Ludwighafen. Dabei nutzte sie den Fußweg in Richtung Bahnhof Mitte. Im Bereich der dortigen Begrenzungsgeländer des Bahnhof Mitte sei ihr ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad entgegengekommen. Der Mann habe ihr ohne ein Wort zu sagen ins Gesicht gespuckt und sei dann mit dem Fahrrad weiter in Richtung Mannheim davongefahren.

Der Unbekannte war Anfang bis Mitte 40 Jahre alt. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit einem Aufdruck auf dem Rücken. Auffällig waren seine schulterlangen Haare.

Wem der unbekannte Mann in Ludwigshafen oder Mannheim aufgefallen ist und wer Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden.

