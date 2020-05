Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schmierfinken gesucht!

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht die verantwortlichen Schmierfinken, die die Otterberger Stadthalle verunstaltet haben. Am Donnerstag wurde angezeigt, dass unbekannte Täter an einer Außenwand der Halle ein großes Graffiti-Bild aufgesprüht haben. Zu sehen ist ein Tintenfisch, der sich an einem brennenden Schiff einen Joint anzündet. Das sogenannte "Tag", mit dem der Täter seine Hinterlassenschaft signiert hat, lautet AP.

Die Tatzeit liegt vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwischen 16.30 und 7.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe der Stadthalle aufgefallen sind, oder die durch das Bild und die Signatur möglicherweise Rückschlüsse auf den Verursacher ziehen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. Auf den oder die verantwortlichen Sprayer wartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. |cri

