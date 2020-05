Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drogen sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung am Dienstag im Stadtgebiet Rauschgift in nicht geringen Mengen sichergestellt.

Die Beamten werfen einem 31-Jährigen vor, illegal Handel mit Drogen betrieben zu haben. Im Februar waren sie dem Mann durch einen anonymen Hinweis auf die Schliche gekommen. Es folgten Ermittlungen. Am Dienstag wurde dann aufgrund eines richterlichen Beschlusses die Wohnung des 31-Jährigen durchsucht. Einsatzkräfte der Polizei fanden in der Wohnung unter anderem Haschisch und Ecstasy. Außerdem stellten sie Amphetamin und Marihuana in sogenannten "nicht geringen Mengen" sicher. Dabei handelte es sich um knapp 115 Gramm Amphetamin und 85 Gramm Marihuana. Die Ermittler beschlagnahmten weiterhin eine Cannabis-Pflanze, die der 31-Jährige in einem Aufzuchtschrank aufzog. Der 31-Jährige äußerte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. |erf

