Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zwei Einbruchsversuche in Wohnhäuser

Cochem (ots)

In der vergangenen Woche wurde zwischen Mittwoch und Freitag versucht, in ein Wohnhaus in Auderath, Im Oberflur, einzubrechen. Der Hausbesitzer bemerkte Hebelspuren an der Eingangstüre. Am Samstagabend hebelte ein unbekannter Täter eine Balkontüre in Büchel, Auf der Kunn, auf. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt; offensichtlich wurde nichts entwendet. Hinweise an die Polizei Cochem, Tel. 02671-9840.

