Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Grafschaft-Birresdorf (ots)

Am Montag, den 07.10.19, gegen 17.05 Uhr, wollte ein 33- jähriger Fahrer eines Geländewagens in der Ortschaft Birresdorf vom Hubertusweg aus nach links auf die Berkumer Straße auffahren. Hierbei übersah er einen 50- jährigen Radfahrer aus Bonn, welcher die Berkumer Straße talabwärts befuhr und kollidierte mit diesem frontal. Der Radfahrer zog sich durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, zur weiteren Behandlung, in ein Bonner Krankenhaus verbracht. An Pkw und Rad entstand leichter Schaden.

