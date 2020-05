Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb bringt Kaninchen zurück

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Dougal ist wieder da. Das Kaninchen, welches am Montag in der Flurstraße aus seinem Stall heraus gestohlen wurde (wir berichteten: https://s.rlp.de/TfB7K) ist zurück. Wie heute Nachmittag bekannt wurde, stellte die Tierhalterin am Mittwoch fest, dass das Karnickel wieder in seinem Stall saß. Etwas abgemagert und zerzaust, aber gesund und wohlauf. Offensichtlich hatte der Kaninchen-Dieb das Tier heimlich zurückgebracht. Eine heiße Spur zum Täter hat die Polizei aktuell nicht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

