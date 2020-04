Polizeipräsidium Ludwigsburg

Nachdem sich am vergangenen Freitag auf der B 295 zwischen Leonberg und Renningen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hatte (wir berichteten am 3.4.2020, 18:39 Uhr), hat die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bereits am Montagnachmittag in diesem Streckenabschnitt Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Zwischen 16.45 Uhr und 18.00 Uhr überschritten 12 Verkehrsteilnehmer die erlaubte Geschwindigkeit von 70 km/h um über 26 km/h, davon waren acht Fahrzeuge mit über 106 km/h unterwegs. Einem 17-jährigen Motorradfahrer droht nun nicht nur ein einmonatiges Fahrverbot, sondern auch eine Nachschulung, nachdem er statt mit 70 km/h, mit 113 km/h die Messstelle passiert hatte.

