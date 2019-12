Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Scharnhorst von Hund gebissen - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Ein 47-jähriger Dortmunder ist am vergangenen Donnerstag (28. November) in einem Naturschutzgebiet von einem freilaufenden Hund angesprungen und gebissen worden. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Ersten Aussagen zufolge ging der Mann gegen 11.30 Uhr mit seinem Jack-Russel-Terrier auf einer Grünfläche östlich der Straße Westholz spazieren. Als er aus einigen Metern Entfernung einen herannahenden Hund sah, nahm er seinen auf den Arm. Der fremde Hund, offenbar ein Boxer, sprang den Spaziergänger daraufhin an, so dass dieser zu Boden fiel. Zwischen Boxer und Terrier entwickelte sich anschließend ein Kampf, den der 47-Jährige versuchte, zu unterbinden. Dabei biss ihm der Boxer in die Finger der linken Hand. Die Halterin des Hundes erschien wenig später und leinte das Tier an. Anschließend entfernte sie sich ohne Angaben ihrer Personalien.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen und/oder die Halterin des Boxers. Melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter der Rufnummer 0231-132-7441.

