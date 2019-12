Polizei Dortmund

POL-DO: Ein Verletzter bei Stauendunfall auf der A 2 - drei Beteiligte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1405

Bei einem Stauendunfall auf der A 2 ist am Montagmorgen (2. Dezember) ein Mann verletzt worden. An dem Verkehrsunfall waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Gegen 8 Uhr war ein 46-Jähriger aus Drensteinfurt auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Dortmund unterwegs. Zwischen dem Kamener Kreuz und der Anschlussstelle Kamen/Bergkamen musste er seinen Sprinter mit Anhänger abbremsen. Ein hinter ihm fahrender 48-Jähriger aus Altenburg tat es ihm mit seinem Sattelzug gleich. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte ein darauf folgender 28-Jähriger aus Ascheberg dies zu spät und fuhr mit seinem Lkw auf. Dieser war mit 100 Schweinen und vier Rindern beladen.

Bei dem Unfall wurde der 28-Jährige zunächst in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Dabei verletzte sich ein Feuerwehrmann leicht. Ein zwischenzeitlich gelandeter Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Auch der 28-Jährige trug leichte Verletzungen davon und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die geladenen Tiere konnten unter Betreuung des Veterinäramtes in ihrem Anhänger bleiben. Dieser konnte im Anschluss durch eine Ersatzzugmaschine weiterbewegt werden.

Die A 2 musste an der Unfallstelle zunächst komplett gesperrt werden. Ab ca. 9 Uhr lief der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei, ab ca. 9.45 Uhr auf dem linken und mittleren. Gegen 10.35 Uhr war die Unfallstelle geräumt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 53.000 Euro.

