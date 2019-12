Polizei Dortmund

POL-DO: Der Pizzaräuber von Westerfilde - Festnahme im Ententeich

Dortmund (ots)

Am Freitagnachmittag (29. November) hat offenbar ein 23-jähriger Dortmunder einen Pizzalieferanten in Dortmund-Westerfilde ausgeraubt. Weil er kein Bargeld bekam, flüchtete er mit einer Pizza in den Rahmer Wald.

Ersten Ermittlungen zufolge bestellte sich der junge Mann eine Pizza zur Straße Mosselde in Westerfilde. Hier wartete er gegen 15.40 Uhr auf den Lieferanten und wies diesen an, mit seinem Wagen einige Meter in einen Feldweg zu fahren. Der 33-jährige Fahrer kam diesem Wunsch nach und stieg anschließend aus dem Auto aus. Gerade als er die Pizza aus dem Kofferraum nahm, forderte der junge Mann jedoch seine Geldbörse ein. Weil sich der 33-Jährige weigerte, schlug ihn der Angreifer nieder. Zudem sprühte er offenbar mit einem Pfefferspray in Richtung des Fahrers, verfehlte diesen jedoch. Als Zeugen den Vorfall bemerkten, flüchtete der Angreifer in Richtung des Rahmer Waldes. Den Pizzakarton nahm er jedoch mit.

Ein aufmerksamer Zeuge erkannte den flüchtigen Tatverdächtigen anschließend im Bereich eines Ententeiches. Die Polizisten umstellten das Gelände und nahmen den Mann schließlich im Morast fest. In unmittelbarer Nähe seines "Verstecks" fanden die Beamten zudem einen Pizzakarton.

