POL-LB: Verkehrsunfall in Bietigheim-Bissingen; Diebstahl zwischen Ditzingen und Leonberg

Bietigheim-Bissingen: Fußgänger schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Montag einen 86-Jährigen in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 10:10 Uhr in Bissingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Eine 53 Jahre alte Frau war mit einem VW auf der Bahnhofstraße stadteinwärts unterwegs. Dort wollte sie unmittelbar vor einem Kreisverkehr/Wörthstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt einfahren. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit den auf dem Gehweg stehenden 86-jährigen Fußgänger und erfasste ihn. Der Mann wurde einige Meter mitgeschleift und unter dem Pkw eingeklemmt. Aufgrund dessen wurde die Freiwillige Feuerwehr Bietigheim-Bissingen alarmiert, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallörtlichkeit ausrückten. Zusammen mit Mitarbeitern einer angrenzenden Firma, die mit einem Wagenheber zu Hilfe geeilt waren, konnten die Wehrleute den schwer verletzten Mann befreien. Durch den Unfall entstand an dem VW ein geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Ditzingen: Holzdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Im Laufe der vergangenen Woche haben bislang unbekannte Täter, zwischen Ditzingen und Leonberg, Holz von einer Streuobstwiese entwendet. In Fahrtrichtung Leonberg befindet sich die Streuobstwiese zwischen der Tonmühle und der Landesstraße 1137. Dort wurde Ende März ein etwa 50 Jahre alter Kirschbaum gefällt und das Holz zum Trocknen auf der Wiese gelagert. Auf welche Art und Weise das Holz im Wert mehrerer hundert Euro abtransportiert wurde, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, in Verbindung zu setzen.

