Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: politisch motivierte Sachbeschädigung

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich zwischen Freitagnachmittag und Samstag 07.00 Uhr trieben noch unbekannte Täter in der Friedrich-Ebert-Straße in Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten beschmierten das Gebäude, in dem sich die CDU-Kreisgeschäftsstelle befindet. Mit gelber und roter Sprühfarbe hinterließen die Täter politisch motivierte Schriftzüge. Darüber hinaus wurde das Gebäude mit gelben, roten und grünen Farbbomben beworfen. Der Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, entgegen.

