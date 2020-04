Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Fiat Panda ausgebrannt; Marbach am Neckar: Beziehungsstreit mit Messer

Ludwigsburg (ots)

Großbottwar: Fiat Panda ausgebrannt

Aus noch ungeklärter Ursache hat am frühen Sonntagmorgen gegen 03:25 Uhr ein geparkter Fiat Panda in der Zufahrtsstraße zum Sauserhof im Motorraum zu brennen begonnen. Bei Eintreffen der sofort verständigten Feuerwehr stand das Auto bereits im Vollbrand. Die Einsatzkräfte hatten den Fiat gegen 04:10 Uhr gelöscht. Am Auto und dem Belag der Zufahrt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben.

Marbach am Neckar: Beziehungsstreit mit Messer

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei in Marbach am Neckar nach einem Beziehungsstreit am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus im Wohngebiet südlich der Schillerhöhe. Ein 36-Jähriger war mit seiner 23-jährigen Freundin gegen 21:30 Uhr wegen des Konsums von Alkohol in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung wurde handgreiflich und letztlich soll der 36-Jährige nach zwei Küchenmessern gegriffen haben. Die 23-Jährige zog sich eine leichte Stichverletzung zu, deren Entstehung noch nicht geklärt ist. Polizeibeamte trafen den sehrt aggressiven 36-Jährigen vor Ort an und mussten ihn angesichts seines Verhaltens an Händen und Füßen fesseln. Er wurde letztendlich in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

