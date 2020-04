Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Feuerwehreinsatz in Kornwestheim; Verkehrsunfall in Tamm; Unfallflucht in Ludwigsburg; 32-Jähriger randaliert in Ludwigsburg in Sozialwohnung

Ludwigsburg (ots)

Kornwestheim: Stromverteilerkasten in Brand geraten

Im Bereich eines Arbeiterwohnheims, das sich auf einem Baustellengelände in der Tambourstraße in Kornwestheim befindet, kam es am frühen Montagmorgen zu einem Brand. Gegen 04:40 Uhr ist dort vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ein Stromverteilerkasten in Brand geraten. Die sofort verständigte Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim, die mit 15 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen ausrückte, konnte das Feuer löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Tamm: Pkw prallt gegen Ampelmast

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 10:40 Uhr auf der Landesstraße 1133 ereignete. Eine 80 Jahre alte Frau war mit einem VW Golf auf der Bundesstraße 27 unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach links auf die L 1133 in Richtung Tamm abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Autofahrerin beim Abbiegen im Kreuzungsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmasten. Die ältere Dame erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Zusammenstoß wurde der komplette Ampelmast aus der Verankerung gerissen und der VW beschädigt. Zur Beseitigung von ausgelaufenen Betriebsflüssigkeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Tamm mit zehn Wehrleuten und drei Fahrzeugen aus. Obendrein kümmerten sich Mitarbeiter der technischen Dienste Ludwigsburg um die beschädigte Ampelanlage. Der VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Ludwigsburg-Oßweil: Alkoholfahrt endet an Straßenlaterne

Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer eines BMW gesetzt hatte, prallte ein 18-Jähriger am Montag gegen 01:10 Uhr in Ludwigsburg-Oßweil gegen einen Laternenmast. Am Kreisverkehr Walter-Flex-Straße/Neckarweihinger Straße verlor der junge BMW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Straßenlaterne. Anschließend entfernte er sich zu Fuß vom Unfallort und ließ den beschädigten BMW unverschlossen zurück. Ein Zeuge alarmierte hierauf die Polizei. Die hinzugerufenen Beamten konnten schließlich anhand des Kennzeichens die Wohnanschrift ermitteln und den vermeintlichen Fahrer dort antreffen. Bei dem 18-Jährigen stellten Polizisten Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. In der Folge wurde eine Blutprobe veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Im Zuge des Unfalls war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Darüber hinaus kamen Mitarbeiter der technischen Dienste Ludwigsburg vor Ort und kümmerten sich um die Straßenlaterne.

Ludwigsburg-Ost: 32 Jahre alter Mann randaliert in Sozialwohnung

Mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung muss ein 32-Jähriger rechnen, der am Samstagabend in der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg-Ost tobte. Gegen 19:00 Uhr hatte sich ein Bewohner einer Sozialhilfeeinrichtung bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ein weiterer Bewohner herumschreien sowie randalieren würde. Da der 32-jährige, der vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie in einem psychischen Ausnahmezustand befand, die Wohnungstür nicht öffnete, musste diese durch die Beamten gewaltsam geöffnet werden. In der Sozialwohnung hatte der Mann das Inventar beschädigt und teilweise auch komplett zerstört. Der 32-Jährige, der sich beim Randalieren selbst verletzte, wurde zunächst mit Handschließen gefesselt und aufgrund der Gesamtsituation durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

