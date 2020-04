Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Radfahrer leicht verletzt; Oberriexingen: Unfall auf der Enzbrücke; Sachsenheim: Unfall auf der L 1110, Feuerwehreinsatz in der Sersheimer Straße; Schwieberdingen: Sachbeschädigung

Markgröningen: Radfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 23 Jahre alter Radfahrer am Sonntag gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in der Grabenstraße in Markgröningen zu. Der Radler befuhr die Grabenstraße in Richtung der Vaihinger Straße und war gerade im Begriff die Schillerstraße zu passieren. Zeitgleich wollte eine 18 Jahre alte Mercedes-Fahrerin von der Schillerstraße in die Grabenstraße einfahren. Nachdem die 18-Jährige zunächst wohl an der dortigen Stopp-Stelle angehalten hatte, übersah sie beim Anfahren den Radfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

Oberriexingen: Unfall auf der Enzbrücke

Ein Sachschaden von etwa 9.500 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 19.25 Uhr auf der Enzbrücke in Oberriexingen ereignete. Eine 36 Jahre Audi-Lenkerin war auf der Kreisstraße 1683 in Richtung Oberriexingen unterwegs. Beim Einbiegen auf die Enzbrücke geriet sie, vermutlich da sie die scharfe Linkskurve schnitt, auf die Gegenfahrbahn und stieß in Folge dessen mit dem VW einer 20 Jahre alten Frau zusammen. Durch den Unfall erlitt die 36-Jährige leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Brücke bis gegen 20.45 Uhr voll gesperrt werden.

Sachsenheim-Hohenhaslach: Unfall auf L 1110

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro forderte ein Unfall, zu dem es am Sonntag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 1110 im Bereich Hohenhaslach kam. Kurz nachdem ein 20 Jahre alter Mercedes-Lenker auf die L 1110 in Richtung Großsachsenheim abgebogen war, musste er verkehrsbedingt auf Höhe eines asphaltierten Feldwegs anhalten. Hinter ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 36-jähriger Motorradfahrer, der seine KTM ebenfalls stoppte. Einem nachfolgenden 26 Jahre alten Harley-Davidson-Fahrer gelang es mutmaßlich aus Unachtsamkeit nicht mehr anzuhalten, worauf er auf den 36-Jährigen auffuhr und diesen auf den Mercedes aufschob. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Sachenheim-Großsachsenheim: Feuerwehreinsatz in der Sersheimer Straße

Die Freiwillige Feuerwehr Sachsenheim und die Feuerwehr Ludwigsburg rückten am Sonntag gegen 22.30 Uhr in die Sersheimer Straße in Großsachsenheim aus. Einem Bewohner war im Keller ein Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit umgefallen und ausgelaufen. Da die Flüssigkeit wohl übel roch und vermutlich mit Kohlestaub reagierte, der sich auf dem Boden befand, alarmierte der Mann die Feuerwehr. Die insgesamt 13 Einsatzkräfte der Feuerwehren, die mit drei Fahrzeugen ausgerückt waren, stellten schließlich fest, dass es sich bei der Flüssigkeit mutmaßlich um eine Säure handelte. Dies wurde durch die Einsatzkräfte abgebunden. Eine Gesundheitsgefahr bestand jedoch nicht, so dass der Bewohner angewiesen wurde die Überreste fachgerecht zu entsorgen.

Schwieberdingen: Bushaltestellenhäuschen beschädigt

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz sucht Zeugen, die am Sonntag gegen 17.15 Uhr in der Stuttgarter Straße in Schwieberdingen eine Sachbeschädigung beobachtet haben. Aus einer Gruppe von vermutlich drei Jugendlichen bzw. jungen Männern heraus, wurde das Bushaltestellenhäuschen "Hermann-Essig-Straße", das sich in der Stuttgarter Straße befindet, beschädigt. Einer der drei Unbekannten warf eine der Glasscheiben mit einem Stein ein. Anschließend türmten alle drei über einen Fußweg in ein nahegelegenes Wohngebiet. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann zwischen 18 und 20 Jahren handeln, der blonde Haare hat und etwa 180 cm groß ist. Er trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose. Die beiden Begleiter hatten dunkle Haare und waren eher dunkel gekleidet. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042/941-0 entgegen.

