POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht; BAB 8/Leonberg: Auffahrunfall mit LKW verursacht Stau

Sindelfingen-Maichingen: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte vermutlich mit einem Gegenstand zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 11:00 Uhr, einen in Sindelfingen-Maichingen in der Straße "Kleines Egart" abgestellten VW. Es wurde ein Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht. Das Polizeirevier Sindelfingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 697 0 zu melden.

BAB 8 / Leonberg: Auffahrunfall mit LKW verursacht Stau

Ein Auffahrunfall mit zwei LKW verursachte auf der Bundesautobahn 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung München am Montagmorgen gegen 5:40 Uhr einen Stau. Ein LKW mit Anhänger befuhr die Bundesautobahn auf dem rechten Fahrstreifen. Dahinter befand sich ein Sattelzug, dessen Fahrer vermutlich aufgrund eines Sekundenschlafs mit seiner Sattelzugmaschine auf den Anhänger des LKW prallte. Bei dem Unfall wurde die Sattelzugmaschine in Höhe von circa 15.000 Euro beschädigt. Am LKW und seinem Anhänger entstand insgesamt ein Sachschaden von circa 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Fahrer des Sattelzug wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da vor Ort auch Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei Ludwigsburg gereinigt werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und zur Reinigung der Fahrbahn wurden die beiden rechten Fahrspuren vorübergehend gesperrt, so dass sehr schnell ein Rückstau von circa drei Kilometern entstand. Dieser war gegen 7:10 Uhr kurzzeitig auf bis zu sechs Kilometer angewachsen, obwohl bereits gegen 6:40 Uhr die mittlere Fahrspur wieder freigegeben worden war. Die Bergungsarbeiten und Reinigung der Fahrbahn dauerten bis 9:30 Uhr an. Die Feuerwehr Leonberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

