POL-DO: Auto gerät auf der Borker Straße in den Gegenverkehr .- eine Verletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1374

Auf der Borker Straße ist am Freitagnachmittag (22. November) ein Auto in den Gegenverkehr geraten. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Frau verletzt.

Die 27-jährige Lünerin war gegen 16.25 Uhr mit ihrem Auto auf der Borker Straße in Richtung Nordwesten unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 72 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem eines 32-jährigen Lüners. Dieser prallte zudem anschließend noch gegen ein geparktes Auto.

Bei dem Unfall wurde die Lünerin verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Die Borker Straße musste während der Unfallaufnahme zwischen Alstedder und Konrad-Adenauer-Straße komplett gesperrt werden.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 14.500 Euro.

