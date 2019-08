Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei hat Raser und Drängler im Visier

Kreis Paderborn (ots)

Rasern und Dränglern ist die Polizei im Kreis Paderborn weiterhin mit modernster Mess- und Videotechnik auf der Spur. Ein unauffälliges ziviles Motorrad verbirgt die Überwachungsausrüstung in den seitlichen Koffern und wird von besonders geschulten Polizisten gefahren. Während der Fahrt dokumentiert die Technik das Verhalten der Verkehrstäter, die gestoppt und mit den teils haarsträubenden Verstößen konfrontiert werden. Aktuell war die zivile Polizei-BMW mit dem "Proof Video Data System" (ProViDa) insbesondere auf den Bundesstraßen 1 und L 776 im Bereich der so genannten "2 plus 1"-Regelungen unterwegs. Einen besonders gefährlichen Verstoß zeigt die Fotomontage aus einem jetzt gesicherten ProViDa-Video. Zu erkennen ist ein weißer Bulli, der gerade das Polizei-Motorrad überholt hat, die gesamte Sperrfläche befährt und erst nach Ende der Sperrfläche wieder in die einspurige Verkehrsführung einschert. Der 26-jährige Fahrer aus Paderborn wurde anschließend von dem Motorradpolizisten gestoppt. Ihm droht eine hohe Geldbuße.

Landstraßen sind Risikobereiche für schwere Unfälle. Bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden und beteiligten PKW zählt die Polizei in diesem Jahr bereits 296 Verkehrsunfälle außerhalb geschlossener Ortschaften (Monate Januar bis Juli). #PassAuf!

