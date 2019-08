Polizei Paderborn

POL-PB: Strohballen und Anhänger angesteckt

Lichtenau (ots)

(mb) Nach dem Brand hunderter Stroh und Heuballen bei Kleinenberg in der Nacht zu Freitag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Anwohner wurden gegen 01.30 Uhr auf einen hellen Lichtschein von einer Wiese an der Straße Im Bohme aufmerksam und entdeckten das Feuer. Ein Lager aus Strohrundballen und ein landwirtschaftlicher Anhänger standen in Flammen. Die Zeugen alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen stand das gesamte aus 100 großen und 150 kleinen Strohballen sowie 60 Heuballen bestehende Lager komplett in Flammen. Auch die Ballen auf einem nebenstehenden Transportanhänger brannten lichterloh. Der Schaden geht in mehrere tausend Euro.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Brandort vor Brandausbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

