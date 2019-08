Polizei Paderborn

POL-PB: Mutmaßlicher Dieb auf Fahndungsfotos

Salzkotten/Delbrück (ots)

(mb) Ein mutmaßlicher Taschendieb wird von der Polizei mit Hilfe von Fahndungsfotos gesucht.

Der abgebildete Mann steht im Verdacht, am 21.03.2019 in einem Geschäft am Wallgraben einer 31-jährigen Frau das Portmonee gestohlen zu haben. Die Kundin hatte die Börse in einem Beutel im Einkaufswagen deponiert und den Wagen kurz aus den Augen gelassen. Einige Tage später versuchte der unbekannte Mann mit der gestohlenen EC-Karte an einem Bankautomaten in Delbrück Geld vom Konto des Opfers abzuheben. Die Karte wurde vom Automaten eingezogen.

Die Bilder aus der Überwachungskamera des Geldautomaten wurden jetzt mit Gerichtsbeschluss zur Fahndung frei gegeben. Die Fotos sind im Fahndungsportal der Polizei NRW im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/salzkotten-taschendiebstahl-computerbetrug

Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

