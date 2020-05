POL-PPWP: Regenrohr abgerissen - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Westpfalz

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Enkenbach-Alsenborn in der Hochspeyerer Straße. Gesucht werden Zeugen, die am Mittwochnachmittag zwischen 14 und 15.20 Uhr möglicherweise etwas beobachtet haben.

In diesem Zeitraum muss ein Auto- oder Lkw-Fahrer in Höhe des Hauses Nummer 11 an der zur Straßenseite liegenden Fassade gegen ein Regenfallrohr gestoßen sein. Das Rohr wurde dabei abgerissen und stark deformiert. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und seinen Fahrer nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit entgegen. |cri

