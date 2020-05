Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 42-Jähriger wegen Drogendelikt verhaftet

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Donnerstagabend in der Innenstadt einen 42-Jährigen verhaftet. Der Mann war wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Zufällig erkannte eine zivile Polizeistreife den 42-Jährigen am Fenster einer Wohnung im Stadtgebiet. Die Beamten klopften an und der Mann öffnete. Widerstandslos ließ er sich festnehmen. Der 42-Jährige muss eine Freiheitsstrafe von drei Monaten absitzen. Polizisten brachten ihn in eine Justizvollzugsanstalt. |erf

