Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Sportsbar

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zum 24.03.2020 - nach bisher vorliegenden Erkenntnissen gegen 01:00 Uhr - in die Räumlichkeiten einer Sportsbar in der Poststraße ein, indem er ein Fenster aufhebelte und ins Objekt kletterte. Von der Haupttheke entwendete er die leere Geldkassette der Kasse. Dabei gingen Komponenten der Kasse (Monitor, Display, Bondrucker) kaputt. Der vom Täter verursachte Sachschaden beträgt ca. 3.000 EUR. Der Wert der leeren Geldkassette ca. 300 EUR. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs. | pizw

