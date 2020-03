Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verdächtige Personen

Zweibrücken (ots)

Am 24.03.2020 gegen 11.25 Uhr wurde an der Einmündung Maerckerstraße/Wilhelmstraße ein VW-Passat beobachtet, der mit insgesamt fünf männlichen Personen besetzt war. Das Fahrzeug hielt an und drei Männer stiegen aus. Sie zogen sofort ihre Kapuzen über den Kopf und gingen zu verschiedenen Gebäuden und Garagen in der Wilhelmstraße.

Nach kurzer Zeit kamen die Männer mit einem Koffer zurück, stiegen wieder ins Fahrzeug ein und entfernten sich, bevor eine Polizeistreife vor Ort war. Die bisherigen Ermittlungen erbrachten keine Hinweise auf die Begehung von Straftaten.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) fragt die Anwohner der Anwesen in der Wilhelmstraße, ob es zur genannten Zeit zu Diebstählen im besagten Bereich gekommen ist. | pizw

