Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Corona-Kontrolle

Zweibrücken (ots)

Am 25.03.2020 gegen 18:30 Uhr kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung am ZOB fünf Jugendliche und löste deren Ansammlung auf. Eine Stunde später standen drei der kontrollierten Jugendlichen erneut am ZOB beisammen. Sie wurden in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt nach Hause geschickt. Die Polizei leitete gegen die Personen strafrechtliche Ermittlungsverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Verstöße gegen die 3. Corona-Bekämpfungsverordnung von der Polizei konsequent angezeigt und der Staatsanwaltschaft zur Entscheidung vorgelegt werden. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell