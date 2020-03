Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht, ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 09:00 Uhr, befuhr ein Opel Vectra die Winzler Straße in Fahrtrichtung Winzeln. Auf gerader Strecke kollidierte er mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Toyota Aygo und schob diesen mehrere Meter nach vorne. Im Anschluss setzte der Fahrer unbeeindruckt seine Fahrt fort. Augenzeugen konnten neben Hinweisen zum Kennzeichen auch Angaben zur Fahrerbeschreibung machen. Der 32jährige Fahrer konnte an der Halteranschrift angetroffen werden. Er räumte ein, den Unfall verursacht zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Außerdem hatte er keine gültige Fahrerlaubnis. Der Sachschaden wird insgesamt auf 5000 Euro geschätzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen. pips

