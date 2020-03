Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Im Zeitraum vom 24.3.2020, 11.00 Uhr bis 15.30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte drangen in das Anwesen ein, durchsuchten dieses und beschädigten Gegenstände. Diebesgut ist derzeit noch nicht bekannt. Schadenshöhe ca. 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

