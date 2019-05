Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Kleinwagen stoßen frontal zusammen

Bei einem Unfall am Dienstag bei Böhmenkirch erlitten drei Menschen zum Teil schwere Verletzungen.

Gegen 11 Uhr war eine 59-Jährige von Eybach in Richtung Steinenkirch unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Frau nach einer Linkskurve auf die Gegenspur. Dort stieß sie mit ihrem Suzuki frontal gegen einen entgegenkommenden Fiat. Mit dem war ein 74-Jähriger unterwegs. Er und die 16-jährige Beifahrerin im Fiat erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, ebenso die schwerverletzte Fiat-Fahrerin. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Autos auf rund 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

