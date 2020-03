Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus

Pirmasens (ots)

Am Montag, gegen 22:00 Uhr, vernahm die 21jährige Bewohnerin einer Wohnung im 4. Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Hohmärtelstraße Geräusche von ihrer Wohnungstür. Als sie zur Tür ging, hörte sie, dass sich jemand im Treppenhaus entfernte. Erst am nächsten Tag verließ sie kurz die Wohnung. Bei ihrer Rückkehr stellte sie Hebelmarken in der Türzarge fest. Am Vorabend wurde offensichtlich vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln. Der verursachte Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruchsversuch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen kips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell