POL-HI: Harsum - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Harsum (cb) Am Samstag, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L467 / Förster Straße zwischen Harsum und Klein Förste. Ein schwarzes unbekanntes Fahrzeug befuhr die Förster Straße aus Richtung Harsum in Richtung Giesen. Mittig der Kanalbrücke geriet das Fahrzeug in den Gegenverkehr und touchierte den Außenspiegel des entgegenkommenden Geschädigten. Anschließend setzte das schwarze Fahrzeug seine Fahrt in Richtung Giesen fort. Es könnte sich um einen VW Polo, oder ähnliches Modell gehandelt haben. An diesem verursachenden Fahrzeug sind Schäden am linken Außenspiegel zu erwarten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Sarstedt zu melden, Tel.: 05066/9850

