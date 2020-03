POL-OL: +++ Mehrere Tausend Euro Schaden bei Einbruch in der Innenstadt +++ Polizei sucht Zeugen +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Einbruch in ein Computerfachgeschäft in der Heiligengeiststraße, Ecke 91er Straße. Der Einbruch in der Oldenburger Innenstadt hat sich vermutlich in der Nacht von Sonntag auf Montag ereignet. Die noch unbekannten Täter zerstörten eine Schaufensterscheibe und stahlen anschließend unter anderem mehrere Notebooks aus der Auslage. Der Schaden liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter 0441-7904115 entgegen. (267199)

