Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Versuchtes In Brand setzen eines Pkw+++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

Oldenburg (ots)

+++Versuchtes In Brand setzen eines Pkw+++ Am Freitag, gegen 12.10 Uhr, versuchen bislang unbekannte Täter, einen in der Familie-Mechau-Straße (abgehend von der Jägerstraße) abgestellten Pkw in Brand zu setzen. Verwendet wird ein Brandbeschleuniger. Der beschädigte Pkw wird durch die Polizei sichergestellt. Verdächtige Personen sollen sich mit einem Pkw vom Tatort entfernt haben. Zeugenhinweise dazu nimmt die Polizei unter 0441/790-4115 entgegen. -258853- +++Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++ Am Samstagmorgen, gegen 05.10 Uhr, kommt es im Langenweg, im Nahbereich der Anschlussstelle Etzhorn, zu einem Verkehrsunfall. Der 22jährige Fahrer eines Pkw befährt zunächst die A 293 in Richtung Wilhelmshaven und verlässt die Autobahn an der Anschlussstelle Etzhorn. Er biegt nach rechts in den Langenweg ab, verliert dabei auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallt frontal gegen einen Linienbus, der den Langenweg auf der Linksabbiegerspur befährt und auf die Autobahn fahren will. Beim 22jährigen Fahrer aus Oldenburg wird Alkoholgeruch festgestellt; ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,28 Promille. Er wird bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der 20jährige Beifahrer erleidet leichte Verletzungen.Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. -261269-

