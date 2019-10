Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Ratzeburg (ots)

25. Oktober 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 28.09.2019 - Geesthacht

Bereits am 28.09.2019, ist es zu einer Körperverletzung in Geesthacht gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können.

Gegen 23:45 Uhr befand sich ein 16-jähriger Geesthachter in Begleitung eines weiteren Jugendlichen in der Geesthachter Straße auf dem Parkplatz der "Sisha-Bar Sax". Dort kam es nach Angaben des Jugendlichen zu einer Auseinandersetzung mit zwei Männern. Wobei er von einem Mann zu Boden geworfen und anschließend auch ins Gesicht geschlagen worden sei. Der 16-jährige Jugendliche wurde dabei verletzt. Die Tatbeteiligten entfernten sich unerkannt mit einem schwarzen BMW und sollen jeweils in weiblicher Begleitung gewesen sein.

Die Kriminalpolizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die zwei gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben:

1. Mann - ca. 26 Jahre alt - ca. 175 cm groß - blonde kurze Haare - keine Brille, kein Bart - bekleidet mit einem blauen T-Shirt und einem Basecap

2. Mann - ca. 26 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schwarze Haare - schwarzer Vollbart - keine Brille - bekleidet mit einer braunen Lederjacke

Die Kriminalpolizei in Geesthacht sucht Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder Hinweise zu den gesuchten Personen machen können. Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04152/8003-0.

