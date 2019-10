Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei erbittet Hinweise nach PKW-Diebstahl

Ratzeburg (ots)

24. Oktober 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 22./23.10.2019 - Börnsen In der Nacht vom 22.10.2019 auf den 23.10.2019 kam es in Börnsen in dem Heuweg, zu einem Diebstahl eines schwarzen BMW 540i, infolgedessen die Polizei Zeugen sucht.

Bislang unbekannte Autodiebe entwendeten in der Zeit von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr einen auf einem Privatgrundstück eines Einfamilienhauses abgestellten BMW 540i. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde das Fahrzeug ohne Originalschlüssel entwendet, es verfügt über ein sogenanntes Keyless-Go-System.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, denen zur besagten Zeit in Börnsen etwas aufgefallen ist bzw. die Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen können. Hinweisgeber und Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Ratzeburg unter der Telefonnummer 04541/809-0.

