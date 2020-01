Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mudersbach - Verkehrsunfall mit Flucht

Mudersbach (ots)

Ein 72-Jähriger verursachte am Montagnachmittag in Mudersbach einen Verkehrsunfall und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der 72-Jährige befuhr mit einem Transporter die Bahnhofstraße in Richtung Bundesstraße 62. Beim Vorbeifahren streifte er einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 700 Euro. Der 72-Jährige soll kurz angehalten und ausgestiegen sein. Anschließend habe er sich wieder in sein Fahrzeug gesetzt und von der Unfallstelle entfernt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Verkehrsunfall beobachtet und sich das Kennzeichen des Verursachers gemerkt, so dass dieser ermittelt werden konnte. Gegen den 72-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet.

