Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sicherstellung einer unterschlagenen, hochwertigen Geige

Bad Hönningen (ots)

Wie aus vorangehenden Presseveröffentlichungen bekannt, wurde durch eine Jugendliche, die das Instrument u.a. im Bundesjugendorchester spielt, die hochwertige Geige im Zug in Neuwied-Engers kurz nach der Jahreswende vergessen. Aufgrund glücklicher Umstände konnte diese Geige nach einem vorangegangen Hinweis am gestrigen Abend in einer Wohnung in Bad Hönningen durch Polizeibeamte der PI Linz sichergestellt werden. Nach dem äußeren Anschein ist das Instrument unversehrt. Die Eltern der Eigentümerin wurden zwischenzeitlich verständigt und sich überglücklich, dass die Geige wieder da ist. Die Umstände, wie das Instrument in die Wohnung in Bad Hönningen gekommen ist, bedürfen weiterer Ermittlungen.

