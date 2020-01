Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen -Diebstahl eines Mofa-Rollers

57537 Wissen, Regio-Bahnhof (ots)

Am Fr., 03.01.2020, in der Zeit von 13:30 - 23:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen blau-metallik-farbenen Mofa-Roller Yamaha Aerox, mit dem Versicherungskennzeichen 752LSC, eines 15-jährigen Fahrzeug-Nutzers vom Rollerparkplatz am Regio-Bahnhof. Am Sa., 04.01.2020, gegen 09:50 Uhr, wurde der gestohlene Roller, teilzerlegt im Hofraum des Anwesens 57537 Wissen, Schlossstr. 9, aufgefunden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen am Regio-Bahnhof oder im Hofraum der Schlossstr. 9 gemacht haben und Hinweise zu den Roller-Dieben geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

