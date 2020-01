Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Einbruchsdiebstahl in/aus unbewohntem Mehrfamilienhaus/Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch

57537 Wissen, Heisterstr. 2 (ots)

In der Zeit von Mo., 23.12.2019 bis Mi., 01.01.2020, 14:00 Uhr, drangen unbekannte Täter durch Aufbrechen einer alten hölzernen Kellertür in das seit 2018 unbewohnte Mehrfamilienhaus ein. Im inneren des Hauses wurde eine weitere Glasscheibe einer Durchgangstür eingeschlagen. Im Haus hatte man sich häuslich niedergelassen. Essensreste, Kerzen, Zigarettenkippen und eine Bettdecke wurden in den Räumlichkeiten vorgefunden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell