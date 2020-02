POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 21. Februar 2020:

Polizei Salzgitter

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien, Verwenden verfassungswidriger Kennzeichen

Donnerstag, 20.02.2020, gegen 19:45 Uhr

Unbekannte Täter beschmierten am Donnerstagabend in der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße die Hauswand eines Mehrfamilienhauses sowie zwei parkende PKW mit blauer Farbe. Neben verschiedener beleidigender Worte wurden auch Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf die PKW und die Hauswand aufgebracht. Zum entstandenen Sachschaden können keine Angaben gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: LKW steckte in der Altstadt von Hornburg fest

Donnerstag, 20.02.2020, gegen 03:00 Uhr

Ein LKW-Fahrer ignorierte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Durchfahrtsverbotsschild, folgte seinem Navigationssystem und fuhr in die engen Straßen der Hornburger Altstadt ein. Beim Abbiegen beschädigte er dann eine Hauswand und blieb schließlich in der Straße Vorwerk stecken. Es ging weder vor noch zurück für den LKW. Erst mit Hilfe der hinzugerufenen Feuerwehr konnte der LKW befreit werden und aus den engen Straßen geführt werden. Zum entstandenen Sachschaden und zum eigentlichen Fahrziel des LKW können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall nach Vorfahrtverletzung

Donnerstag, 20.02.2020, gegen 07:20 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen ereignet sich in Groß Stöckheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin leicht verletzt worden ist. Demnach übersah ein 49-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linkseinbiegen von der Straße Im Blumengarten in die Hauptstraße das bevorrechtigte Auto einer 49-jährigen Fahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

